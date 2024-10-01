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08:42, 1 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На подконтрольной Киеву территории Херсонской области была повреждена критическая инфраструктура. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Попали в объекты критической инфраструктуры», — проинформировал он.

30 сентября глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении промышленного и транспортного предприятий. Кроме того, была повреждена линия электропередачи в Мировском и Марганецком районах, добавил он.

Ранее в Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

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      Кристина Есикова
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