Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России днем 1 октября. По его информации, ВС России нанесли шесть ударов с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Также в Одессе прозвучал еще один взрыв на фоне объявления новой воздушной тревоги. Сообщение о втором взрыве появилось в 12:26.