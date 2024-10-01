Разработчик софта ABBYY уволил всех сотрудников с паспортом РФ

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY одним днем уволил всех своих сотрудников с российским гражданством. Массовые сокращения программистов прошли в офисах на Кипре, в Венгрии и Сербии.

Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет бывшая сотрудница ABBYY

По словам одной из бывших сотрудниц, сразу по окончании встречи компания отключила корпоративные доступы уволенным россиянам. «Уволили всех, кто с паспортом РФ», — объяснила она, уточнив, что сначала об увольнениях объявили кипрскому офису, потом сербскому, а далее — венгерскому.

Россиян захотели заменить сотрудниками из Индии

Крупнейший разработчик софта покинул Россию в 2022 году. При этом главное юрлицо ABBYY в РФ было упразднено лишь 2 сентября текущего года.

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Заявив об уходе из РФ, компания предложила российским сотрудникам офферы и переезд. Несколько сотен айтишников согласились. Все они были уволены вечером 30 сентября. Некоторые из сокращенных сотрудников предположили в соцсетях, что руководство ABBYY решило отдать предпочтение индийским разработчикам, чтобы сэкономить.

При этом программисты уточнили, что в штаб-квартире компании в Калифорнии россиян не тронули. «Огромное количество людей уволили, а точнее вышвырнули из ABBYY. В чат писать в этот момент было нельзя, микрофоны и видео всем предусмотрительно выключили. Обладатели венгерских паспортов от зачисток не пострадали», — поделилась другая сокращенная сотрудница.

Фото: Fabian Irsara / Unsplash

Компания была создана студентом российского вуза

Международный разработчик софта был создан студентом российского МФТИ Давидом Яном в 1989 году. Изначально компания называлась BIT Software, а нынешнее название получила в 1997 году.

В России ABBYY известна в первую очередь благодаря своей утилите FineReader. Это одна из мощнейших и популярнейших программ для распознавания текста. Всего у компании на данный момент 13 офисов по всему миру: во Франции, Германии, Испании, Великобритании, Австралии, Японии, Индии, Тайване и на Украине.

В самой компании официально пока никак не прокомментировали произошедшее.