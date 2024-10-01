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14:10, 1 октября 2024Экономика

Международный разработчик софта уволил всех россиян

Разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY уволил всех россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Международный разработчик софта ABBYY уволил всех россиян, числившихся в штате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Создатель программного обеспечения для обработки документов и словарей покинул Россию в 2022 году. Действующим сотрудникам предложили офферы и переезд на Кипр, в Белград и Будапешт. Вечером 30 сентября во время онлайн-конференции их собрали, отключили видео и микрофоны и объявили об увольнении, поле чего сразу же отключили корпоративный доступ.

«Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — заявила одна из сотрудников компании.

Уволенные полагают, что работодатель решил сэкономить и заменить их индийскими программистами.

Согласно исследованию Русской Школы Управления (РШУ), почти 20 процентов россиян боятся, что их уволят до конца года или попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию. В то же время 82 процента респондентов убеждены, что с ними такого не случится. Кроме того, 31 процент опрошенных в принципе боятся, что работодатель даст им отставку.

Вместе с тем многие предприятия из-за дефицита кадров пытаются удержать персонал ростом окладов — с начала 2023 года большинство промышленных компаний провели уже по две-три индексации. Каждая индексация оценивается в пять-десять процентов.

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      Вячеслав Агапов
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