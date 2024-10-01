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18:10, 1 октября 2024Экономика

В России глава сельсовета снесла памятник героям Великой Отечественной и попала под суд

В Хакасии главе сельсовета грозит до 5 лет колонии за снос памятника героям ВОВ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В хакасском поселке Тепличный снесли памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ) «Вечная слава». Ответственной за это считают главу местного сельсовета, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, глава Расцветовского сельсовета выступила с предложением провести капремонт мемориала, однако утаила, что работы будут предполагать фактическое уничтожение памятника. Мероприятие было одобрено решением большинства депутатов, не подозревавших, чем обернется реставрация комплекса. Для демонтажа был нанят частный предприниматель, чьи услуги оценили в 280 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Главу сельсовета обвиняют по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Своей вины подсудимая не признает, ей грозит штраф в размере от 2 миллионов до 5 миллионов рублей либо до пяти лет колонии.

На месте прежнего памятника уже установлен новый. Его строительство обошлось властям почти в пять миллионов рублей.

Ранее глава затопленного села под Челябинском предложил жителям самостоятельно собрать деньги на помпу для откачки воды. По словам сельчан, в приоритете у местной администрации находятся многоквартирные дома.

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      Виктория Клабукова
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