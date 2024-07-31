Глава затопленного села предложил россиянам скинуться на откачку воды

Глава залитого села под Челябинском предложил жителям скинуться на откачку воды

Россиян из затопленного села Еманжелинка под Челябинском призвали самостоятельно скинуться на откачку воды. С таким предложением выступил глава села Антон Костромитин, пишет Ura.ru cо ссылкой на местных жителей.

Дома №2, 4 и 6 на улице Октябрьской стоят в воде — жидкость из-пола пола никак не откачать, поскольку весь двор и огород затоплен. Пользоваться санузлом стало невозможно — жильцам приходится справлять нужду в ведра. «Обратились к главе, он сказал, что мы должны сами скинуться на помпу и откачать себе воду, что у него в приоритете многоквартирные дома», — рассказала жительница села.

Россияне уточнили, что помпу для откачки воды ждут уже пятый день. До этого не уточнялось, что платить за нее они будут сами. Ранее столь сильных подтоплений в Еманжелинке не было. Жильцы опасаются повторения мощных ливней, которое затопят дома еще больше.

Ранее около 80 человек эвакуировали из Еманжелинки из-за наводнения в Челябинской области. По данным источника, среди них — семеро детей.