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11:36, 31 июля 2024Экономика

Глава затопленного села предложил россиянам скинуться на откачку воды

Глава залитого села под Челябинском предложил жителям скинуться на откачку воды

Кадр: МЧС России

Россиян из затопленного села Еманжелинка под Челябинском призвали самостоятельно скинуться на откачку воды. С таким предложением выступил глава села Антон Костромитин, пишет Ura.ru cо ссылкой на местных жителей.

Дома №2, 4 и 6 на улице Октябрьской стоят в воде — жидкость из-пола пола никак не откачать, поскольку весь двор и огород затоплен. Пользоваться санузлом стало невозможно — жильцам приходится справлять нужду в ведра. «Обратились к главе, он сказал, что мы должны сами скинуться на помпу и откачать себе воду, что у него в приоритете многоквартирные дома», — рассказала жительница села.

Россияне уточнили, что помпу для откачки воды ждут уже пятый день. До этого не уточнялось, что платить за нее они будут сами. Ранее столь сильных подтоплений в Еманжелинке не было. Жильцы опасаются повторения мощных ливней, которое затопят дома еще больше.

Ранее около 80 человек эвакуировали из Еманжелинки из-за наводнения в Челябинской области. По данным источника, среди них — семеро детей.

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      Нина Ташевская
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