По делу о миллиардном хищении в российской больнице задержаны 35 человек

В Петербурге задержали 35 человек по делу о миллиардном хищении в больнице

В Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о миллиардном хищении в Городской больнице № 20. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к следователям доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместители главврача по экономике, по хирургии, юрисконсульт клиники и десятки фиктивно оформленных в больнице.

В Москве также обыскали элитную недвижимость, которая, предположительно, принадлежит главному бухгалтеру и заместителю главного врача по экономике. Одна из квартир находится в башне «Москва Сити».

Ранее стало известно, что под Новосибирском 47-летняя бывшая начальница отделения банка украла у клиентов 15 миллионов рублей.

