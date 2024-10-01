Популярный комик с ТНТ назвал недостаток США

Комик Евгений Чебатков заявил, что ему не понравилась еда в США и Канаде

Популярный в России стендап-комик из Казахстана, звезда шоу Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков назвал недостаток США. На эту тему он высказался в беседе с проектом «Литрес Книги», видео вышло во «ВКонтакте».

Чебатков признался, что во время пребывания в США и Канаде ему не понравилась еда. Юморист заявил, что в этих странах повсеместно распространен фастфуд и еда привлекательна «на первобытном уровне».

«Они настолько дошли до уровня мастерства в этом, что у тебя другие части мозга отключаются, кроме рептильного», — добавил комик и пояснил, что речь идет о жирных и жареных блюдах.

Ранее Чебатков заявил о нежелании жить в Европе. Он пояснил, что в европейских странах никогда не чувствовал себя «своим».

Перед этим юморист раскрыл разницу между российскими и американскими зрителями. Чебатков заявил, что аудитория в США охотнее российской публики смеется на концертах.