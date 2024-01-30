Выступавший в США комик раскрыл разницу между американцами и россиянами

Комик Чебатков заявил, что американцы охотнее россиян смеются над стендапом

Популярный стендап-комик и звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков, выступавший в США, раскрыл разницу между американскими и российскими зрителями. На эту тему он высказался в подкасте YouTube-канала «Кузьма».

По словам юмориста, американские зрители охотнее российских смеются над шутками на концертах. «В России ты зачастую тратишь довольно много времени, чтобы сказать: "Просто смейтесь, если будет смешно". Это важно проговорить», — добавил Чебатков.

Комик пояснил, что иногда некоторые зрители не смеются на его концертах, однако позже уверяют в личной беседе, что им очень понравилось выступление. Они объясняют, что не хотят смеяться на концерте, чтобы не выглядеть глупо.

Ранее Чебатков рассказал о неловкой ситуации, которая произошла в начале его карьеры на ТНТ. По словам юмориста, создатель шоу Stand Up Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) неоднократно ошибался в его имени, когда объявлял его на сцене.