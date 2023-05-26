Популярный в России комик рассказал о неловком случае в начале карьеры на ТВ

Комик Чебатков рассказал, что Белый ошибался с его именем, когда представлял в Stand Up

Популярный в России стендап-комик из Казахстана, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков рассказал о неловком случае, который произошел в начале его карьеры на ТВ. Подробности он раскрыл в эфире подкаста, опубликованного на YouTube-канале Esquire Kazakhstan.

По словам Чебаткова, инцидент случился, когда он только стал участником шоу Stand Up. Во время съемок создатель проекта, комик Руслан Белый ошибался с его именем, когда объявлял на сцене.

«Руслан Викторович Белый говорил: "А сейчас встречайте! Рубрика "Открытый микрофон" Димка Чебатков". Потом в следующий раз: "Встречайте! Рубрика "Открытый микрофон" Леша Чебатков"», — вспомнил комик и добавил, что в итоге создателю шоу приходилось перезаписывать объявление его имени.

Ранее Чебатков рассказал постыдную историю, которая произошла с ним в студенчестве. Он признался, что ему было стыдно за рэп-песню, в которой он унизил своего знакомого. «Я так себя мерзко чувствовал», — подчеркнул комик.

Перед этим Чебатков заявил, что в молодости пережил звездную болезнь. По словам звезды Stand Up, своим поведением он отвернул от себя большое количество людей.