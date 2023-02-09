Популярный в России комик рассказал о постыдном случае в студенчестве

Комик Чебатков признался, что ему было стыдно за рэп-песню, в которой он унизил знакомого

Популярный казахстанский и российский стендап-комик и телеведущий Евгений Чебатков вспомнил о неприятном случае, который произошел с ним в студенчестве. В эфире шоу «Я себя знаю!» на YouTube юморист признался, что ему было стыдно за рэп-песню, в которой он унизил своего знакомого.

По словам комика, постыдный случай произошел, когда он учился в Томском государственном университете и подрабатывал на местной радиостанции. «Там я очень сильно увлекся рэп-музыкой. Мне очень нравился рэп, и я до сих пор его обожаю. (...) Я участвовал в рэп-баттлах», — рассказал Чебатков. Он уточнил, что баттлы проходили в интернете: участники должны были записывать треки и выкладывать их на специальном сайте.

«Я прошел до третьего или четвертого этапа и попал на чувака, про которого мне все говорили: "Он жесткий, он очень крут, он и читает и поет, он и поет и читает, (...) он тебя чем-то кольнет, зацепит, выведет тебя из себя"», — вспомнил телеведущий. В тот момент радиостанция, на которой работал комик, искала для себя ведущего, и одним из претендентов на эту должность стал противник Чебаткова по рэп-баттлу.

Когда комик узнал об этом, то попросил своего знакомого на радио записать интервью с претендентом и задать ему как можно больше разных вопросов. После этого Чебатков скачал себе запись этого интервью и сделал из него трек. В песне он унизил своего противника. Через некоторое время юморист лично познакомился со своим оппонентом по рэп-баттлу и понял, что тот хороший человек.

«Я с ним говорил и я [думал]: "Боже, он офигенный чувак, он очень приятный тип, он просто приятный человек, очень воспитанный". Он говорит мне: "Знаешь, я на этих баттлах на всех так наругался, уже со всеми поконфликтовал, мне уже это вообще не надо, я просто тему буду раскрывать, тебя вообще упоминать не буду», — вспомнил телеведущий.

Несмотря на это, комик все же решил оставить песню такой, какой она была изначально. В итоге Чебатков победил в рэп-баттле. При этом он признался, что ему было очень стыдно перед оппонентом. «Я так себя мерзко чувствовал», — добавил он.

Ранее Чебатков рассказал, что в молодости пережил звездную болезнь. По словам комика, своим поведением он отвернул от себя большое количество людей.