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12:47, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный в России комик назвал главный урок пребывания в США

Комик Чебатков заявил, что его удивила привычка американцев много работать
Евгений Чебатков

Евгений Чебатков. Кадр: страница «Евгений Чебатков» во «ВКонтакте»

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков назвал главный урок, который он получил во время пребывания в США и Канаде. В разговоре с проектом «Литрес Книги», запись которого доступна во «ВКонтакте», он заявил, что его удивила привычка американцев много работать.

«Главная вещь, чему я научился вообще в Штатах, — это тому, как там люди работают. Абсолютно не жалея себя», — сказал юморист.

По словам Чебаткова, в США он нередко встречал людей, которые очень много трудились и целиком отдавались работе. «Когда ты видишь эту сторону, ты такой: "А, так вы не только здесь ходите с содовой и гамбургерами заедаете"», — добавил комик.

Он отметил, что остался под большим впечатлением от этой особенности Америки. При этом, как счел юморист, о любви американцев к труду говорят нечасто.

Перед этим Чебатков раскрыл разницу между российскими и американскими зрителями. Он заявил, что аудитория в США охотнее российской публики смеется на концертах.

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      Маргарита Щигарева
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