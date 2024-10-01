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06:08, 1 октября 2024Россия

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября

Фото: Unsplash.com

Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, она начнется с 28 числа и продлится шесть дней до 2 ноября. Об этом напомнили на сайте Госдумы.

Суббота, 2 ноября, будет считаться будним днем из-за переноса выходного дня на 30 апреля, вторник, перед первыми майскими праздниками. Выходные в связи с Первомаем продлятся с 28 апреля по 1 мая.

В ноябре россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства, который выпадает в этом году на понедельник. Самый длинный отдых предстоит зимой — новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января.

Ранее в России разработали меры по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых.

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      Марина Совина
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