В России предложили меры по борьбе с нелегальным наймом самозанятых

В России предложили ограничить найм постоянных сотрудников под видом самозанятых

В России разработали меры по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Об этом со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития законопроект «О платформенной экономике» (сообщает газета «Ведомости».

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые находят заказы, ограничить систематическое и продолжительное выполнение ими услуг для одного заказчика и не допускать принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Авторы законопроекта допускают возможность корректировать рамки, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, в зависимости от отрасли работы.

Чтобы контролировать найм самозанятых, операторов платформ могут подключить к системе Федеральной налоговой службы (ФНС). Таким образом сотрудники ведомства смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях. Также предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка.

В Минэкономразвития хотят исключить схему, когда маркетплейсы вынуждают сотрудников оформлять самозанятость, чтобы не уплачивать соцвзносы, отметил ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко. Компании все чаще стали использовать механизм самозанятости, чтобы экономить на налогах и отчислениях в пользу сотрудников, обращает внимание партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина.

В начале августа Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наем самозанятых. По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие торговых площадок с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.

Также в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) призвали ввести прямой запрет самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны. Инициаторы поправок настаивают, что такие шаги покончат с использованием самозанятых в серых схемах, которые практикуются для ухода от налогов.