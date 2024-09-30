Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:10, 30 сентября 2024Экономика

В России предложили меры по борьбе с нелегальным наймом самозанятых

В России предложили ограничить найм постоянных сотрудников под видом самозанятых

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России разработали меры по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Об этом со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития законопроект «О платформенной экономике» (сообщает газета «Ведомости».

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые находят заказы, ограничить систематическое и продолжительное выполнение ими услуг для одного заказчика и не допускать принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Авторы законопроекта допускают возможность корректировать рамки, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, в зависимости от отрасли работы.

Чтобы контролировать найм самозанятых, операторов платформ могут подключить к системе Федеральной налоговой службы (ФНС). Таким образом сотрудники ведомства смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях. Также предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка.

Материалы по теме:
«Экономить силы и время» На платформе МСП.РФ ежедневно регистрируется тысяча предпринимателей. Почему они это делают?
«Экономить силы и время»На платформе МСП.РФ ежедневно регистрируется тысяча предпринимателей. Почему они это делают?
7 февраля 2024
Что такое косвенные налоги: примеры и виды
Что такое косвенные налоги:примеры и виды
18 марта 2024

В Минэкономразвития хотят исключить схему, когда маркетплейсы вынуждают сотрудников оформлять самозанятость, чтобы не уплачивать соцвзносы, отметил ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко. Компании все чаще стали использовать механизм самозанятости, чтобы экономить на налогах и отчислениях в пользу сотрудников, обращает внимание партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина.

В начале августа Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наем самозанятых. По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие торговых площадок с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.

Также в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) призвали ввести прямой запрет самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны. Инициаторы поправок настаивают, что такие шаги покончат с использованием самозанятых в серых схемах, которые практикуются для ухода от налогов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      В России решили увеличить производство одного энергоносителя

      Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

      Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

      Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

      В России разработают способные заменить «Орлан-10» и «Орлан-30» дроны

      В России предложили меры по борьбе с нелегальным наймом самозанятых

      В WhatsApp появится новая функция

      В США отказались выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

      Путин высказался об СВО в годовщину вхождения Донбасса и Новороссии в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше