Самозанятым захотели запретить один вид деятельности

ОПИ призвала запретить грузоперевозки, осуществляемые некоторыми самозанятыми

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвала ввести прямой запрет самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны. Об этом сообщили «Известия».

По их данным, если соответствующая поправка, а также ряд других, будут внесены в законопроект № 647526-8 «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом», то почти 70 процентов грузоперевозчиков могут покинуть рынок.

Помимо названного запрета, инициаторы поправок также призывают конкретизировать порядок допуска самозанятых к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 тонны. Они убеждены, что такие шаги покончат с использованием самозанятых в серых схемах, которые практикуются для ухода от налогов.

В свою очередь, ассоциация «Грузавтотранс» призывает ввести норму, которая разрешит регистрировать крупнотоннажные машины только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если законодатель прислушается к таким инициативам, то самозанятым дальнобойщикам нужно будет или регистрироваться в качестве ИП, или покинуть рынок.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр ответственных грузоперевозчиков. С его помощью планируется бороться с массовыми нарушениями режимов труда и отдыха водителей большегрузов.