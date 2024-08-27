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10:41, 27 августа 2024Экономика

Самозанятым захотели запретить один вид деятельности

ОПИ призвала запретить грузоперевозки, осуществляемые некоторыми самозанятыми

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвала ввести прямой запрет самозанятым заниматься грузоперевозками на автомобилях, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны. Об этом сообщили «Известия».

По их данным, если соответствующая поправка, а также ряд других, будут внесены в законопроект № 647526-8 «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом», то почти 70 процентов грузоперевозчиков могут покинуть рынок.

Помимо названного запрета, инициаторы поправок также призывают конкретизировать порядок допуска самозанятых к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 тонны. Они убеждены, что такие шаги покончат с использованием самозанятых в серых схемах, которые практикуются для ухода от налогов.

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В свою очередь, ассоциация «Грузавтотранс» призывает ввести норму, которая разрешит регистрировать крупнотоннажные машины только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если законодатель прислушается к таким инициативам, то самозанятым дальнобойщикам нужно будет или регистрироваться в качестве ИП, или покинуть рынок.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр ответственных грузоперевозчиков. С его помощью планируется бороться с массовыми нарушениями режимов труда и отдыха водителей большегрузов.

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      Кирилл Луцюк
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