Россиянам посоветовали борющееся с пылью домашнее растение

Биолог Кифель: бегония увлажнит воздух и поможет бороться с пылью дома

Домашние растения не только выделяют кислород, но и поглощают пыль и углекислый газ, способствуют увлажнению воздуха и улучшению самочувствия людей, рассказал биолог Никита Кифель. Эффективно борющееся с пылью домашнее растение он посоветовал россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Кифеля, хорошо увлажняет воздух в квартире бегония. «Если в помещении несколько бегоний, это может значительно повысить уровень влажности, что полезно в отопительный сезон, когда воздух становится чрезмерно сухим», — отметил он.

Ученый добавил, что существует более тысячи видов бегоний, но для дома подходит клубневая бегония, особенно с контрастными цветами. Уход за этим домашним цветком требует правильного освещения — лучше всего ее размещать в полутени или при рассеянном свете. Температура должна быть выше +18 градусов, а грунт — нейтральным или с низкой кислотностью, заключил эксперт.

Ранее ландшафтный дизайнер Ольга Воронова назвала плохо переносимые человеком домашние растения. Среди сильных аллергенов специалистка перечислила герань, папоротник, филодендрон, диффенбахию, алказию, цикламен и толстянку.