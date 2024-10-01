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15:31, 1 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали борющееся с пылью домашнее растение

Биолог Кифель: бегония увлажнит воздух и поможет бороться с пылью дома

Фото: Pxhere

Домашние растения не только выделяют кислород, но и поглощают пыль и углекислый газ, способствуют увлажнению воздуха и улучшению самочувствия людей, рассказал биолог Никита Кифель. Эффективно борющееся с пылью домашнее растение он посоветовал россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Кифеля, хорошо увлажняет воздух в квартире бегония. «Если в помещении несколько бегоний, это может значительно повысить уровень влажности, что полезно в отопительный сезон, когда воздух становится чрезмерно сухим», — отметил он.

Ученый добавил, что существует более тысячи видов бегоний, но для дома подходит клубневая бегония, особенно с контрастными цветами. Уход за этим домашним цветком требует правильного освещения — лучше всего ее размещать в полутени или при рассеянном свете. Температура должна быть выше +18 градусов, а грунт — нейтральным или с низкой кислотностью, заключил эксперт.

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      Александра Лисица
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