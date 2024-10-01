Российский самолет экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара

Mash: самолет Сочи — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю

Самолет российской авиакомпании Red Wings экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара Ирана. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер вылетел из Сочи в 17:30 мск и направлялся в Тель-Авив. По данным источника, воздушное судно приземлится в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Позже израильские СМИ сообщили, что всего было выпущено около 500 ракет.

