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18:57, 1 октября 2024Мир

Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

Генсек ООН Гутерриш призвал Израиль прекратить огонь в Ливане

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить огонь в Ливане ради соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь продолжит свои контакты, а его представители на местах также продолжат свои усилия по деэскалации ситуации. Нам необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане», — передал сообщение Гутерриша его представитель.

Ранее Армия обороны Израиля мобилизовала еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Уточняется, что данные меры нацелены на обеспечение наземной операции против шиитской исламской организации «Хезболла», приказ о ее начале был дан в ночь на 1 октября.

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      Виктория Кондратьева
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