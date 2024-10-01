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16:22, 1 октября 2024Мир

В ЦАХАЛ сообщили о мобилизации еще четырех бригад на ливанском направлении

ЦАХАЛ: Израиль мобилизует еще четыре резервные бригады на ливанском направлении

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизует еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ вызывает четыре дополнительные резервные бригады для оперативных миссий на северной арене», — отмечается в сообщении израильской армии.

Дополнительно уточняется, что данные меры нацелены на противоборство с шиитским радикальным движением «Хезболла» и «возвращением жителей северной части Израиля в свои дома».

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана.

В свою очередь, МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории соседней страны.

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      Максим Габриелян
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