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21:10, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Снявшийся у Владимира Соловьева блогер рассказал о ведущем вне экрана

Блогер Соболев заявил, что телеведущий Соловьев в жизни такой же, как на экране

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский блогер Николай Соболев, в прошлом снявшийся в программе телеведущего Владимира Соловьева, поделился впечатлениями о нем. Об этом он высказался в беседе с журналистом Кареном Адамяном, видео вышло на YouTube.

Соболев отметил, что снялся в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2017 году. Он заявил, что телеведущий в жизни показался ему таким же, как на экране.

«Он такой же вспыльчивый. Это не образ. За это я его, кстати, уважаю. За то, что он действительно настоящий», — сказал Соболев. Он также выразил мнение, что Соловьев открыто высказывает все, о чем думает.

Ранее блогер Стас Васильев, работавший на канале «Соловьев LIVE», опроверг связанный с телеведущим слух. По словам Васильева, многие в блогосфере считают, что они с Соловьевым дружат, однако в действительности их не связывают близкие отношения.

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      Маргарита Щигарева
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