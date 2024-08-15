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16:47, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер опроверг связанный с Владимиром Соловьевым слух

Блогер Стас Васильев опроверг слух о том, что он дружит с Владимиром Соловьевым

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Работавший на канале «Соловьев LIVE» популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», опроверг связанный с Владимиром Соловьевым слух. О телеведущем он высказался в интервью с проектом «Вестник Кавказа», ролик опубликован на YouTube.

По словам Васильева, многие считают, что они с Соловьевым дружат, однако в действительности их не связывают близкие отношения. «Мы с ним никакие не друзья. Я с Соловьевым побухал бы и потусил, но вряд ли я ему интересен», — добавил он.

Блогер отметил, что с уважением относится к телеведущему как к спикеру, но не согласен с его политической позицией.

Ранее Васильев рассказал о впечатлении, которое на него произвел Соловьев при личном общении. По словам блогера, в жизни ведущий «Соловьев LIVE» такой же, как на экране.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала в связи с выгоранием. Впоследствии он снова начал сотрудничать с «Соловьев LIVE» и записывать для канала ежедневные сводки новостей.

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      Маргарита Щигарева
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