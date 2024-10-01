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06:03, 1 октября 2024Мир

США и Израиль согласились в необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане

Пентагон: необходим демонтаж инфраструктуры для атак из Ливана на Израиль

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный звонок, в ходе которого пришли к согласию по вопросу операции в Ливане. Об этом сообщает Пентагон.

В частности, страны заявили о необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, чтобы движение «Хезболла» не смогло «проводить атаки в стиле 7 октября» на северные общины Израиля.

Помимо этого, Остин и Галант обсудили «важность окончательного перехода от военных операций к дипломатическому пути» для обеспечения безопасности и стабильности «как можно скорее».

Ранее Израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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      Сергей Грехов
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