США объявили о предстоящей передаче российских денег Украине

Посол США на Украине Бринк: российские активы передадут до конца года

Соединенные Штаты Америки (США) передадут деньги для Украины из прибыли от замороженных российских активов до конца года. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, передает агентство УНИАН.

«Мы работаем над разблокированием 50 миллиардов долларов займа для Украины, базирующейся на российских государственных активах», — заявила дипломат. Она добавила, что это возможно сделать вместе с европейцами и другими партнерами до конца этого года.

По словам Бринк, в случае успеха разморозки активов это позволит сэкономить США значительную сумму денег.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «шаги по российским активам» продолжают рассматриваться США. Помимо этого, он рассказал о подготовке со стороны Вашингтона снятий запрета на удары вглубь России, «оборонного пакета» и новых санкций.