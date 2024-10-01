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19:21, 1 октября 2024Бывший СССР

США объявили о предстоящей передаче российских денег Украине

Посол США на Украине Бринк: российские активы передадут до конца года

Фото: Baz Ratner / Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) передадут деньги для Украины из прибыли от замороженных российских активов до конца года. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, передает агентство УНИАН.

«Мы работаем над разблокированием 50 миллиардов долларов займа для Украины, базирующейся на российских государственных активах», — заявила дипломат. Она добавила, что это возможно сделать вместе с европейцами и другими партнерами до конца этого года.

По словам Бринк, в случае успеха разморозки активов это позволит сэкономить США значительную сумму денег.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «шаги по российским активам» продолжают рассматриваться США. Помимо этого, он рассказал о подготовке со стороны Вашингтона снятий запрета на удары вглубь России, «оборонного пакета» и новых санкций.

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      Сергей Болиев
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