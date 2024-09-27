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22:15, 27 сентября 2024Бывший СССР

Экс-министр из кабинета Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории

Spectator: украинский экс-министр предложил ампутировать потерянные территории
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-министр из кабинета президента Украины Владимира Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории страны, говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для The Spectator.

По словам автора публикации, об этом неназванный чиновник рассуждал во время недавнего визита в Киев. «Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим. Разрыв между политической элитой, которая проигрывает эту войну, и простыми людьми огромен», — приводит слова бывшего министра Мэтьюз.

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В колонке автор также соглашается с мнением экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список пожеланий, который Зеленский представляет Вашингтону, на самом деле рассчитан на то, чтобы его отвергли» и привели к переговорам.

Возложение вины на Запад за отказ в необходимом вооружении и в членстве НАТО может стать «политически полезным способом примирения тех украинцев, которые требуют мира, и тех, кто настаивает на справедливости, и может стать ключом к сохранению управляемости Украины» после конца конфликта.

27 сентября Зеленский заявил, что снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины, в том числе «оборонный пакет», новые санкции и «шаги по российским активам».

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      Сергей Грехов
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