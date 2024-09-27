Зеленский раскрыл состояние прогресса по снятию запрета по ударам вглубь РФ

Зеленский: снятие запрета на удары вглубь РФ все еще рассматривается

Снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины, рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам поездки в США.

«Все ключевое для Украины – на столе у ​​партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать», — говорится в сообщении.

27 сентября украинский лидер встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, а до этого поговорил и с Камалой Харрис, кандидатом от демократов.

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.