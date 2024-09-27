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03:45, 27 сентября 2024Мир

В Польше вновь заявили об ухудшении отношений с Украиной. Какая проблема встала между Варшавой и Киевом?

МИД Польши обвинил Киев в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

Фото: Unsplash.com

Затягивание расследования Волынской резни создает проблему в отношениях Украины и Варшавы. Об этом заявил МИД Польши.

Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения

МИД Польши

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что без конкретных действий Киева отношения между странами испортятся из-за «одностороннего подхода к общей истории».

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Дуда обвинил правительство в ухудшении отношений с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда возложил на правительство страны ответственность за то, что у них ухудшаются взаимоотношения с Украиной.

Я старался действовать так, чтобы в меру возможностей не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом. Это, конечно, не было легко, ибо между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским

Анджей Дуда президент Польши

Наивысшим успехом в продвижении взаимоотношений Польши и Украины Дуда назвал присутствие украинского президента в Луцке в годовщину Волынской резни. В этот день главы государств возложили цветы в луцком костеле.

Теперь же основную работу по взаимодействию с соседней республикой берет на себя правительство, в частности министр Радослав Сикорский, напомнил польский президент. «Это они сегодня в огромной части несут ответственность за польско-украинские отношения», — подчеркнул он.

Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Несмотря на попытки нормализации отношений с Киевом, Дуда напомнил Украине и об исторических моментах, в частности о сотрудничестве с Гитлером и участии в холокосте.

Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны

Анджей Дуда президент Польши

Дуда отметил, что имеет в виду такие темы, как участие в холокосте, а также коллаборационизм с нацистской Германией. Он уточнил, что это «не только вопрос Волынской резни».

Зеленский поругался с главой МИД Польши

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, когда тот приезжал в Киев.

Политики поспорили из-за позиции сторон по увековечиванию памяти жертв Волынской резни. Украинский лидер заявил, что Польша раздувает эту тему исключительно из внутриполитических соображений. Сикорский же призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.

Зеленский также обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в Европейский союз. На это дипломат заметил, что самой Варшаве потребовалось десять лет для присоединения к объединению. Предложенный же Киевом срок он назвал нереалистичным.

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Исторические вопросы неоднократно поднимались на уровне МИД

За неделю до переговоров с Зеленским Сикорский обсудил исторические споры с новым главой МИД Украины. По информации польского внешнеполитического ведомства, дипломаты начали общение с исторических споров.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины откажется повторять риторику экс-министра Дмитрия Кулебы, в том числе о Волынской резне.

Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла

Владислав Косиняк-Камышминистр национальной обороны Польши

Экс-глава украинского МИД 28 августа выступал на форуме в польском городе Ольштын, который расположен на севере страны. При ответе на вопрос о Волынской резне он напомнил, что в рамках операции «Висла» в район Ольштына были переселены украинцы с «украинских территорий». Дипломат также сравнил переселение украинцев с Волынской резней, чем вызвал резкую реакцию со стороны польских политиков.

Кроме того, Кулеба заявил, что Киев решил не препятствовать Польше в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Однако он также намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в Волынской резне.

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      Марина Совина
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