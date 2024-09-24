Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — подчеркнул политик.

Дуда отметил, что имеет в виду такие темы, как участие в Холокосте, а также коллаборационизм с нацисткой Германией. Он уточнил, что это «не только вопрос Волынской резни».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, когда тот приезжал в Киев. Украинский глава сразу обвинил Польшу в том, что она не поддерживает Киев в переговорах о вступлении в Евросоюз.