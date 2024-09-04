Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

Косиняк-Камыш: надеюсь, что новый глава МИД Украины откажется от риторики Кулебы

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины откажется повторять риторику действующего министра Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла», — сказал политик, напомнив о словах Кулебы о Волынской резне.

4 сентября глава министерства иностранных дел Украины подал в отставку. Как рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее Кулеба заявил, что Киев решил не препятствовать Польше в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Однако он также намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в Волынской резне.