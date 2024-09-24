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04:05, 24 сентября 2024Мир

Дуда обвинил правительство в ухудшении отношений с Украиной

Дуда возложил ответственность за ухудшение отношений в Киевом на правительство

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда возложил на правительство страны ответственность за то, что у них ухудшаются взаимоотношения с Украиной. Такое обвинение он выдвинул в эфире телеканала Polsat.

«Я старался действовать так, чтобы в меру возможностей не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом. Это, конечно, не было легко, ибо между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским», — подчеркнул польский лидер.

По его словам, наивысшим доказательством успеха Дуды в продвижении взаимоотношений Польши и Украины было присутствие украинского президента в Луцке в годовщину Волынской резни. В этот день Зеленский и Дуда возложили цветы в луцком костеле.

Теперь же основную работу по взаимодействию с соседней республикой берет на себя правительство, в частности министр Родослав Сикорский, напомнил польский президент. «Это они сегодня в огромной части несут ответственность за польско-украинские отношения», — подчеркнул он.

В сентябре Владимир Зеленский поругался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, когда тот приезжал в Киев. Украинский глава сразу обвинил Польшу в том, что она не поддерживает Киев в переговорах о вступлении в Евросоюз.

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      Александра Синицына
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