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08:22, 1 октября 2024Мир

США решили отправить на Ближний Восток тысячи солдат

NYT: США дополнительно направляют на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

США дополнительно направляют на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по шиитскому движению «Хезболла». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Представители Пентагона заявили, что дополнительные силы укрепят безопасность уже находящихся в регионе 40 тысяч американских военнослужащих. По словам чиновников, США направят в регион истребители F-15, F-16 и F-22, а также военные самолеты A-10.

Отмечается, что Пентагон отказался назвать точное количество дополнительно разворачиваемых войск, но один чиновник назвал цифру от 2 до 3 тысяч военных.

Ранее главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант совершили телефонный звонок, в ходе которого пришли к согласию по вопросу операции в Ливане. В частности, министры заявили о необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, чтобы движение «Хезболла» не смогло «проводить атаки по сценарию 7 октября» на северные общины Израиля.

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      Семен Александров
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