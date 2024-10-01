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10:37, 1 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о попавшей в засаду под Кременной группе наемников ВСУ

ТАСС: группа наемников ВСУ попала в засаду близ Кременной в ЛНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в засаду близ населенного пункта Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских», — сообщил собеседник агентства. Как отмечается, группа не предприняла попыток эвакуировать раненых сослуживцев, несмотря на хороший уровень экипировки.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что техника и наемники ВСУ уничтожены в Измаиле Одесской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. По его информации, были уничтожены самоходные артиллерийские установки (САУ) калибра 155 миллиметров и зенитные установки «Гепард».

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      Валентин Карант
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