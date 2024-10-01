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10:23, 1 октября 2024Мир

Ставший жертвой фейков об уходе из жизни президент США отметил 100 лет

Ставший жертвой фейков об уходе из жизни президент США Картер отметил 100 лет

Фото: Alex Brandon / Reuters

Экс-президент США Джимми Картер отметил 1 октября 100 лет на фоне слухов об ухудшающемся здоровье и фейков о якобы его уходе из жизни. Об этом сообщает газета North Jersey.

«Самый старый из ныне живущих президентов, бывший президент Джимми Картер, отпразднует свой 100-й день рождения во вторник, 1 октября. Он бросает вызов судьбе, проведя 19 месяцев в хосписе из-за меланомы — рака кожи», — отмечается в материале издания.

Авторы также приводят слова внука бывшего американского лидера Джейсона Картера. По его словам, несмотря на резкое ухудшение здоровья экс-президента, «его дух так же силен», потому что он хочет прийти на избирательный участок и поддержать кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис.

Джимми Картер — экс-президент Соединенных Штатов, который руководил страной с 1977 по 1981 год. На данный момент он является самым долгоживущим президентом в американской истории. Он прославился как президент-миротворец, так как в его срок были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом. После ухода из политики он также продолжил свою деятельность по предотвращению конфликтов. В 2002 году за эти усилия он удостоился Нобелевской премии мира.

23 июля Картер стал жертвой фейков в сети о якобы уходе из жизни. По данным телеканала Fox5 Atlanta, ложная новость была распространена «крайне правым политическим активистом» Лорой Лумер, однако она опровергла обвинения в свой адрес.

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      Максим Габриелян
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