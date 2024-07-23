В сети распространили фейк об уходе из жизни президента США

В сети распространили фейк об уходе из жизни экс-президента США Картера

В сети распространили фейк об уходе из жизни экс-президента США Джимми Картера, которому 1 октября исполнится 100 лет. Об этом сообщает Atlanta News First со ссылкой на запрос в Центр Картера.

«Распространяясь на платформах социальных сетей, таких как X, ложное объявление о уходе из жизни увидели сотни тысяч людей. Оно содержит опечатки и сатирическую цитату», — передает издание слова центра.

Как дополнительно сообщает телеканал Fox5 Atlanta, фейковая новость была распространена «крайне правым политическим активистом» Лорой Лумер. Однако сама блогер обвинения опровергает.

Джимми Картер — экс-президент Соединенных Штатов, который руководил страной с 1977 по 1981 годы. На данный момент он является самым долгоживущим президентом в американской истории. Он прославился как президент-миротворец, так как в его срок были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, а также после ухода из политики он продолжил свою деятельность по предотвращению конфликтов. В 2002 году за эти усилия он удостоился Нобелевской премии мира.

Картер является не единственным американским политиком-долгожителем. В 2023 году 100 лет исполнилось бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру.