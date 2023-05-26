Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отметит 100-летний юбилей

Американский политический деятель Генри Киссинджер, занимавший пост Госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, отметит 100-летний юбилей. Об этом сообщает издание Washington Post.

Активность Киссинджера поражает даже его близких. Соавтор политика, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, полагает, что секрет его долголетия связан именно с трудоголизмом. Он раскрыл, что, когда они вместе писали книгу о будущем искусственного интеллекта, тот вставал рано утром и работал допоздна, прерываясь только на обед с семьей.

Долголетие моего отца кажется чудом, особенно если учесть его отношение к собственному здоровью в течение всей сознательной жизни. Его режим состоял из диеты, в значительной степени состоявшей из братвурста и венских шницелей, напряженной карьеры, во время которой приходилось принимать тяжелейшие решения, и любви к спорту, но лишь в качестве болельщика — сам он им никогда не занимался Дэвид Киссинджер сын Генри Киссинджера

Несмотря на почтенный возраст, политик продолжает комментировать текущие события: в марте он предупредил об угрозе новой холодной войны между США и Китаем, а в мае призвал принять Украину в НАТО. Кроме того, с 2020 года он успел написать две книги и сейчас работает над третьей.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США с 1973 до 1977 года. Кроме того, в течение многих лет он был Советником президента США по национальной безопасности. Он способствовал восстановлению дипломатических отношений между КНР и США и разрядке во время Холодной войны. Не последнюю роль в этом сыграла дружба Киссинджера и советского посла в США Анатолия Добрынина.

В разгар Холодной войны частым гостем в нашем доме был советский посол в Соединенных Штатах Анатолий Добрынин. Время от времени они играли в шахматы между обсуждением вопросов, влияющих на всю планету Дэвид Киссинджер сын Генри Киссинджера

Критики обвиняют Генри Киссинджера в преступной политике. В частности, он был сторонником бомбардировки Камбоджи в 1969-1970 году и лично выбирал цели для налетов, стоивших жизни сотням тысяч мирных жителей.