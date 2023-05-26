Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:52, 26 мая 2023Из жизни

Раскрыт секрет долголетия бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отметит 100-летний юбилей

Фото: Andrew Harnik / Globallookpress.com

Американский политический деятель Генри Киссинджер, занимавший пост Госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, отметит 100-летний юбилей. Об этом сообщает издание Washington Post.

Активность Киссинджера поражает даже его близких. Соавтор политика, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, полагает, что секрет его долголетия связан именно с трудоголизмом. Он раскрыл, что, когда они вместе писали книгу о будущем искусственного интеллекта, тот вставал рано утром и работал допоздна, прерываясь только на обед с семьей.

Долголетие моего отца кажется чудом, особенно если учесть его отношение к собственному здоровью в течение всей сознательной жизни. Его режим состоял из диеты, в значительной степени состоявшей из братвурста и венских шницелей, напряженной карьеры, во время которой приходилось принимать тяжелейшие решения, и любви к спорту, но лишь в качестве болельщика — сам он им никогда не занимался

Дэвид Киссинджерсын Генри Киссинджера

Несмотря на почтенный возраст, политик продолжает комментировать текущие события: в марте он предупредил об угрозе новой холодной войны между США и Китаем, а в мае призвал принять Украину в НАТО. Кроме того, с 2020 года он успел написать две книги и сейчас работает над третьей.

Материалы по теме:
Государствообразующая семья Династия Кеннеди вчера и сегодня
Государствообразующая семьяДинастия Кеннеди вчера и сегодня
29 мая 2017
«С ним было опасно оставлять любую женщину» Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
«С ним было опасно оставлять любую женщину»Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
6 октября 2019

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США с 1973 до 1977 года. Кроме того, в течение многих лет он был Советником президента США по национальной безопасности. Он способствовал восстановлению дипломатических отношений между КНР и США и разрядке во время Холодной войны. Не последнюю роль в этом сыграла дружба Киссинджера и советского посла в США Анатолия Добрынина.

В разгар Холодной войны частым гостем в нашем доме был советский посол в Соединенных Штатах Анатолий Добрынин. Время от времени они играли в шахматы между обсуждением вопросов, влияющих на всю планету

Дэвид Киссинджерсын Генри Киссинджера

Критики обвиняют Генри Киссинджера в преступной политике. В частности, он был сторонником бомбардировки Камбоджи в 1969-1970 году и лично выбирал цели для налетов, стоивших жизни сотням тысяч мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Ракетные корабли Балтфлота выполнили комплекс стрельб в море
    Минюст признал Леву Би-2 иноагентом
    Стали известны условия допуска российских велосипедистов на международные старты
    Стало известно о неполном возобновлении зерновой сделки
    В азиатском Лас-Вегасе появилась копия Лондона
    Зеленский ответил на петицию о легализации партнерства для однополых пар
    Названа стоимость нового дешевого смартфона Redmi в России
    Россиянка предстанет перед судом за нападение на полицейских во время задержания
    Раскрыт секрет долголетия бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.