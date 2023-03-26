В США предупредили об опасности второй холодной войны

Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал возможную вторую холодную войну опаснее первой

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оценил риски второй холодной войны, которая может произойти. Об этом он высказался в беседе с испанской газетой Mundo.

Киссинджер предупредил об опасности второй холодной войны и подтвердил, что она будет тяжелее первой. По его мнению, конфликт может начаться между Китаем и США.

Экс-госсекретарь США добавил, что обе страны обладают экономическими ресурсами, которые можно сопоставить, чего не было во время первой холодной войны. Он назвал Пекин и Вашингтон противниками и призвал «не ждать, пока КНР вестернизируется».

Ранее Киссинджер изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО. Он отметил, что в будущем страну следует принять в Североатлантический альянс. «Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом», — заключил Киссинджер.