Востоковед назвал сценарии развития операции Израиля в Ливане

Востоковед Тарасов: вторжение Израиля может превратить Ливан в Газу

Операция армии Израиля может превратить Ливан в Газу, если радикальная шиитская группировка «Хезболла» сохранила ресурсы для нанесения ответных ударов и продвижения в глубь страны, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал несколько сценариев развития событий.

Востоковед назвал ситуацию сложной. Он отметил, что Израиль декламирует, что намерен провести ограниченную операцию в пределах укреплений «Хезболлы» в приграничной зоне. В то же время он ведет бомбардировки юга Ливана и юга Бейрута, то есть масштабные бомбардировки всего Ливана.

«Это говорит о том, что у Израиля могут быть намерения более широкие. А если только даже они возьмут под контроль юг Ливана, "Хезболла" может переместиться на север и оттуда наносить удары. Это раз. Кстати говоря, учитывая, что они заявили об ограниченной якобы операции, ливанская армия выдвинулась к границе, чтобы не дать возможности израильтянам продвигаться в глубь страны. Это два», — поделился Тарасов.

Третий момент, по его словам, связан с тем, как себя поведет «Хезболла». Если группировка сохранила боеспособность для нанесения ответных ударов, то вторжение Израиля на юг Ливана и продвижение по территории страны может превратить Ливан в Газу, потому что там начнутся элементы партизанской войны, полагает собеседник «Ленты.ру». Он уточнил, что «Хезболла» будет проводить ее, как это делало радикальное палестинское движение ХАМАС на территории Газы.

«Это длительный конфликт тогда. Если же только все ограничится какими-то локальными вооруженными стычками на юге и Израиль сочтет нужным, что он уничтожил основные подразделения «Хезболлы», то тогда следует ожидать, что Тель-Авив вступит, наконец-таки, в переговоры с официальным Дамаском о правилах игры, разграничительных линиях», — высказался политолог.

Важно также, как себя будут вести внешние игроки, убежден эксперт. «Я имею в виду Иран — это самый тесный союзник с "Хезболлой", но он, в общем, занял нейтральную позицию, демонстрируя незаинтересованность в участии в этой войне. Он считает это для себя ловушкой», — пояснил он.

Ситуация неопределенная. Ближайшее время покажет, какой из этих сценариев начнет срабатывать, потому что очень много неизвестных данных в этом уравнении Станислав Тарасов востоковед

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана против «Хезболлы». Сообщалось, что это ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против террористических целей и инфраструктуры группировки.

