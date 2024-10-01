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20:46, 1 октября 2024Мир

Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль

Трамп: ракетный удар Ирана по Израилю — война, которую можно было предотвратить

Фото: Tim Evans / Reuters

Ракетный удар Ирана по Израилю является войной, которую можно было предотвратить. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп Truth.

Трамп назвал войной ракетный удар Ирана по территории Израиля вечером 1 октября. По словам политика, удара можно было бы избежать, если бы он был действующим американским лидером.

«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», — заявил экс-президент США.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) назвала причину крупнейшего ракетного удара по Израилю. Иран атаковал Израиль в ответ на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лидерам «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

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      Юрий Леонов
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