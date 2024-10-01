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17:08, 1 октября 2024Мир

ЦАХАЛ продемонстрировал план нападения «Хезболлы» на Израиль

ЦАХАЛ продемонстрировал найденную карту нападения «Хезболлы» на Израиль

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту бойцов шиитской ливанской группировки «Хезболла» с отмеченным на ней планом по захвату района Галилеи на севере Израиля. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает РИА Новости.

«На протяжении многих лет "Хезболла" планировала и готовилась к вторжению на территорию Израиля. У нас есть доказательства этого. Эту карту мы обнаружили в ходе одного из рейдов ЦАХАЛ»

Он продемонстрировал карту и уточнил, что бойцы «Хезболлы» планировали передать ее другим членам группировки для массового вторжения на территорию Израиля. На карте боевиков были отмечены израильские поселения, базы ЦАХАЛ, маршруты нападения и цели, которые нужно было атаковать.

По словам Хагари, «Хезболла» планировала захватить север Израиля в рамках операции «Захват Галилеи» с использованием данной карты.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ мобилизовал еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Уточняется, что данные меры нацелены на противоборство с «Хезболлой».

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      Виктория Кондратьева
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