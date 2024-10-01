ЦАХАЛ продемонстрировал план нападения «Хезболлы» на Израиль

ЦАХАЛ продемонстрировал найденную карту нападения «Хезболлы» на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейдов на юге Ливана обнаружила карту бойцов шиитской ливанской группировки «Хезболла» с отмеченным на ней планом по захвату района Галилеи на севере Израиля. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает РИА Новости.

«На протяжении многих лет "Хезболла" планировала и готовилась к вторжению на территорию Израиля. У нас есть доказательства этого. Эту карту мы обнаружили в ходе одного из рейдов ЦАХАЛ»

Он продемонстрировал карту и уточнил, что бойцы «Хезболлы» планировали передать ее другим членам группировки для массового вторжения на территорию Израиля. На карте боевиков были отмечены израильские поселения, базы ЦАХАЛ, маршруты нападения и цели, которые нужно было атаковать.

По словам Хагари, «Хезболла» планировала захватить север Израиля в рамках операции «Захват Галилеи» с использованием данной карты.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ мобилизовал еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Уточняется, что данные меры нацелены на противоборство с «Хезболлой».