Турист был избит пьяным другом во время драки в Таиланде и не выжил

Daily Mail: пьяный австралийский турист подрался с другом в Паттайе и не выжил

Австралийский турист был избит другом во время пьяной драки в Тайланде и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Паттайе 27 сентября. 29-летний британец пил пиво с австралийцем у отеля и начал скандалить. На глазах очевидцев первый нанес второму сильный удар, в результате которого тот упал и ударился головой о тротуар.

Прибывшие на место медики обнаружили австралийца бездыханным. Реанимировать его не удалось. Британца признали подозреваемым по делу.

Ранее группа туристов забила мужчину из Великобритании бутылкой водки во время драки в Праге. Британца госпитализировали, однако спасти его не удалось. Полиция начала расследование и смогла арестовать нападавшего.