Уехавший из России комик пожаловался на медицину в Германии

Комик Денис Чужой пожаловался на дорогую медицину в Германии

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой и его супруга Ольга, уехавшие из России, пожаловались на дорогую медицину в Германии. Подробности они раскрыли в эфире проекта Kivi, запись доступна на YouTube.

Супруга комика рассказала, что в Германии высокие цены на все услуги. По ее словам, за осмотр челюсти, которая включала в себя проверку мобильности суставов, они заплатили 100 евро (около десяти тысяч рублей по текущему курсу).

В том числе, по словам супругов, в Германии дорого стоят услуги ветеринарных клиник. Комик рассказал, что их собака начала справлять нужду в квартире, из-за чего они обратились к специалистам. За осмотр, прием и анализы питомца они заплатили 400 евро (примерно 41,5 тысячи рублей).

Ранее Чужой рассказал о депортации из Германии. Комик признался, что раньше планировал получить немецкий паспорт, однако позже передумал.