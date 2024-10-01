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16:03, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик пожаловался на медицину в Германии

Комик Денис Чужой пожаловался на дорогую медицину в Германии

Кадр: KIVI / YouTube

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой и его супруга Ольга, уехавшие из России, пожаловались на дорогую медицину в Германии. Подробности они раскрыли в эфире проекта Kivi, запись доступна на YouTube.

Супруга комика рассказала, что в Германии высокие цены на все услуги. По ее словам, за осмотр челюсти, которая включала в себя проверку мобильности суставов, они заплатили 100 евро (около десяти тысяч рублей по текущему курсу).

В том числе, по словам супругов, в Германии дорого стоят услуги ветеринарных клиник. Комик рассказал, что их собака начала справлять нужду в квартире, из-за чего они обратились к специалистам. За осмотр, прием и анализы питомца они заплатили 400 евро (примерно 41,5 тысячи рублей).

Ранее Чужой рассказал о депортации из Германии. Комик признался, что раньше планировал получить немецкий паспорт, однако позже передумал.

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      Олег Давыдов
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