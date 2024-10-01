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02:48, 1 октября 2024Бывший СССР

Украина предложила изменить устав Интерпола и исключить Россию

Сотрудник Интерпола Калачев: Киев предложил изменить устав для исключения России

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев заявил, что Украина с 2023 года выступает с инициативой изменения устава организации для создания механизма по исключению России и других «неугодных стран». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, с начала спецоперации и почти до середины 2023 года ряд стран выступали с заявлениями, ставящими под вопрос членство России в Интерполе. «На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава», — заявил Калачев.

Инициатива была подхвачена рядом государств, и до настоящего времени вопрос окончательно с повестки дня не снят, заключил собеседник агентства.

В июне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из Международной организации полиции Интерпола. По словам Колокольцева, Москва считает контрпродуктивной политизацию международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

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