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01:09, 1 октября 2024Мир

США изготовят бомбы для Украины, Японии и Болгарии

Пентагон: США изготовят бомбы малого диаметра для Украины, Японии и Болгарии

Фото: РИА Новости

Власти США заключили контракт с корпорацией Boeing на изготовление бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма соглашения составляет 6,9 миллиарда долларов. «Данный контракт обеспечивает производство и поставку бомб малого диаметра», — говорится в сообщении. Завершение работ планируется к декабрю 2035 года.

В мае Boeing получила контракт Военно-воздушных сил (ВВС) США на поставку управляемых авиационных бомб общей стоимостью около 7,5 миллиарда долларов. В задачи компании входит дооснащение имеющихся боеприпасов комплектами Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Контракт с фиксированной ценой не ограничен по времени и числу боеприпасов.

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      Марина Совина
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