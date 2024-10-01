США изготовят бомбы для Украины, Японии и Болгарии

Пентагон: США изготовят бомбы малого диаметра для Украины, Японии и Болгарии

Власти США заключили контракт с корпорацией Boeing на изготовление бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма соглашения составляет 6,9 миллиарда долларов. «Данный контракт обеспечивает производство и поставку бомб малого диаметра», — говорится в сообщении. Завершение работ планируется к декабрю 2035 года.

В мае Boeing получила контракт Военно-воздушных сил (ВВС) США на поставку управляемых авиационных бомб общей стоимостью около 7,5 миллиарда долларов. В задачи компании входит дооснащение имеющихся боеприпасов комплектами Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Контракт с фиксированной ценой не ограничен по времени и числу боеприпасов.