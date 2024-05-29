Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:53, 29 мая 2024Наука и техника

Boeing выиграла контракт ВВС США на поставку управляемых авиабомб

Boeing выиграла контракт ВВС США на поставку управляемых авиационных бомб

Фото: РИА Новости

Корпорация Boeing получила контракт Военно-воздушных сил (ВВС) США на поставку управляемых авиационных бомб общей стоимостью около 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Defense News.

В задачи компании входит дооснащение имеющихся боеприпасов комплектами Joint Direct Attack Munitions (JDAM), превращающими неуправляемые бомбы в корректируемые. Контракт с фиксированной ценой не ограничен по времени и числу боеприпасов. Исполнение контракта будет проводиться на заводе компании в городе Сент-Луис американского штата Миссури до конца февраля 2030 года.

Издание отмечает, что часть средств на контракт предоставили Военно-морские силы США. Также некоторое количество JDAM получат иностранные заказчики.

Defense News напоминает, что стоимость одного комплекта JDAM колеблется от 25 000 до 84 000 долларов и зависит от объема годового заказа за оборудование со стороны Пентагона.

Ранее издание TWZ сообщило, что американские стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B, включающие комплект семейства JDAM.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      Курганы возрастом более четырех тысяч лет обнаружили в России

      Модель Каролина Куркова рассказала об откровенных съемках в 16 лет

      В ЦАХАЛ заявили об установлении контроля над буферной зоной в секторе Газа

      Российские военные построили блиндаж с кухней, телевизором и PlayStation 5

      Названа лучшая авиакомпания в мире

      Блинкен заявил об ощутимых результатах интеграции Украины в НАТО

      Командира украинского взвода отдали под заочный суд в ДНР

      Раскрыт самый полезный утренний напиток

      Мужа Блиновской захотели отправить в штурмовики на СВО. После этого он скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше