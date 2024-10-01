В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

В Генштабе заявили, что фейки о призыве в России не увенчаются успехом

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Евгений Бурдинский прокомментировал фейки о призыве в стране, выразив уверенность в том, что они не увенчаются успехом. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«По-прежнему на интернет-порталах распространялись многочисленные сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании и связанные с возможной отправкой призывников в зону специальной военной операции», — заявил он, отметив, что соответствующие данные оказались ложными, а сорвать осенний призыв у злоумышленников так и не вышло.

Бурдинский считает, что у создателей и распространителей фейков также не получится сорвать и дальнейшие призывные кампании.

Ранее представитель Генштаба заверил, что срок службы по призыву в России останется неизменным.