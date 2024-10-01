В России обещали оставить неизменным срок службы по призыву

Генштаб обещал оставить неизменным срок службы по призыву в России

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву в России останется неизменным. Об этом он высказался в интервью «Красной звезде».

Бурдинский подчеркнул, что мероприятия как прошедшего, так и текущего призыва не связаны с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он добавил, что стремится успокоить новобранцев и их родителей, поскольку эта тема по-прежнему остается актуальной.

«Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — заверил он.