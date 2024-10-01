В России начался осенний призыв в армию. Как будут вручать повестки и куда отправят служить срочников?

В России 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию

В России с вторника, 1 октября, начался осенний призыв на срочную службу в армию. Указ президента России о призыве размещен на официальном портале правовых актов.

В документе сообщается, что в ходе кампании с 1 октября по 31 декабря в Вооруженные силы призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

В Генштабе пообещали не отправлять срочников в новые регионы

Россиян, проходящих срочную службу в армии, не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах, заявил замруководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут Владимир Цимлянский замруководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба

Цимлянский добавил, что с 15 октября по вторникам и четвергам начнет работу прямая телефонная линия, где граждане смогут получить разъяснения специалистов по вопросам, связанным с призывной кампанией.

Вопрос об отправке призывников в приграничье, в частности, в зону боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, был задан журналистами официальному представителю президента России Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь Кремля переадресовал его Министерству обороны.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Призывников начнут отправлять в воинские части с 15 октября

Как указал вице-адмирал Цимлянский, срок военной службы останется прежним и составит 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов в места ее прохождения запланирована с 15 октября.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации», — заявил он.

Представитель Министерства обороны добавил, что в районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По словам вице-адмирала, около трети призывников направят в воинские части для освоения современной техники и получения воинской учетной специальности. Затем их направят в российские войска. Кроме того, в России продолжат формировать научные подразделения.

Основным средством оповещения призывников о явке в военкоматы пока остаются бумажные повестки

Основным средством оповещения россиян о необходимости явиться в военкомат пока остаются бумажные повестки, рассказал вице-адмирал Цимлянский.

По его словам, их будут вручать как лично призывникам, так и направлять заказными письмами.

При этом ранее председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе текущего осеннего призыва граждане могут получать в том числе и электронные повестки. По словам депутата, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме. В частности, еще требуется время для отработки действия механизма прохождения документов срочников, отметил парламентарий.