В Кремле переадресовали вопрос об отправке призывников в приграничье

Песков: вопрос об отправке призывников в приграничье нужно адресовать Минобороны

Темой отправки призывников в российское приграничье заведует Министерство обороны, а не Кремль, и соответствующий вопрос нужно адресовать именно этому ведомству. Так вопрос журналистов переадресовал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», — заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщали в Генеральном Штабе Вооруженных сил России, призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах.

Осенний призыв на срочную службу в Российскую армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о начале призыва.