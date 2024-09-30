Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 30 сентября 2024Россия

В Кремле переадресовали вопрос об отправке призывников в приграничье

Песков: вопрос об отправке призывников в приграничье нужно адресовать Минобороны

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov /Pool / Reuters

Темой отправки призывников в российское приграничье заведует Министерство обороны, а не Кремль, и соответствующий вопрос нужно адресовать именно этому ведомству. Так вопрос журналистов переадресовал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», — заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщали в Генеральном Штабе Вооруженных сил России, призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах.

Осенний призыв на срочную службу в Российскую армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о начале призыва.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

      Траты россиян на покупки подержанных машин рекордно выросли

      В Госдуме отреагировали на идею разрешить передачу родителям пенсионных баллов

      Экономические перспективы Германии сочли безнадежными

      Анна Семенович ответила на вопрос о замужестве

      В Кремле оценили риски начала войны на Ближнем Востоке после ликвидации лидера «Хезболлы»

      Подполье заявило об ударах по колоннам ВСУ в Кривом Роге и Бериславе

      Известная российская актриса лишилась ценностей из-за потопа квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в посвященных ДНР и ЛНР мероприятиях

      Пушилин рассказал о сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше