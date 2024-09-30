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12:44, 30 сентября 2024Россия

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент Путин подписал указ об осеннем призыве в Российскую армию

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на срочную службу в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста указа, в рамках кампании с 1 октября по 31 декабря 2024 года в Вооруженные силы России призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Ранее в Генштабе России заявили, что призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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