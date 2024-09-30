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11:55, 30 сентября 2024Россия

В Генштабе ВС России назвали способ вручения повесток в осенний призыв

Цимлянский: в осенний призыв срочникам буду вручать бумажные повестки

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В осенний призыв, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года, россиянам будут сообщать о необходимости явиться в военкомат бумажными повестками. Способ оповещения граждан назвал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга, который опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, повестки будут вручать как лично призывникам, так и направлять заказными письмами.

Цимлянский добавил, что с 15 октября по вторникам и четвергам начнет работу прямая телефонная линия, где граждане смогут получить разъяснения специалистов по вопросам, связанным с призывной кампанией.

При этом ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что в осенний призыв 2024 года призывники могут получить в том числе электронные повестки.

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Очередной осенний призыв на срочную службу в Российскую армию стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря. В регионах Крайнего Севера из-за климатических особенностей начало кампании запланировано на 1 ноября. Срок военной службы не изменился и составит 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов в места ее прохождения запланирована с 15 октября.

ЖЗЛ
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