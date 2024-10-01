В Германии задержали китаянку по подозрению в шпионаже

Прокуратура Германии задержала гражданку КНР по подозрению в шпионаже

Прокуратура ФРГ задержала гражданку КНР по подозрению в шпионаже и работе на китайскую разведку. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве пишет Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Во время работы в аэропорту Лейпциг-Халле она передавала информацию, в том числе о перевозке военной техники, другому подозреваемому агенту, которого зовут Цзянь Г.», — сообщили изданию в немецкой прокуратуре.

При этом Цзянь Г. является бывшим сотрудником одного из публичных членов партии «Альтернативы для Германии» Максимилиана Кра. В апреле 2024 года ему также было предъявлено обвинение в шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии, указывает DW.

В феврале индийские правоохранители отпустили на свободу после восьми месяцев заключения подозреваемого в шпионаже в пользу Китая голубя. Птицу со странными надписями на крыльях поймали в 2023 года рядом с портом города Мумбаи.